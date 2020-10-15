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Şırnak Belediyesi, çocukları sinema ile buluşturdu

ŞIRNAK HABERLERİ  | 15.10.2020 10:54 | Son Güncelleme

Şırnak Belediyesi kentte sinema ile tanışmamış çocuklara ulaşmak adına, gezen sinema etkinliği gerçekleştirdi.Gezen sinema tırı, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın girişimleri sonucu Şırnak’a geldi.

Şırnak Belediyesi kentte sinema ile tanışmamış çocuklara ulaşmak adına, gezen sinema etkinliği gerçekleştirdi.
Gezen sinema tırı, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın girişimleri sonucu Şırnak’a geldi. Şırnak İtfaiye Meydanı, Şırnak TOKİ bahçesine kurulan gezici sinema tırı üç gün boyunca Şırnaklı çocukların seyrine sunuldu. Gezen sinemada çocukların izlediği filmler yoğun ilgi gördü.
Çocukların sosyal projelerle tanışması için gezen sinema tırını kentlerine getirdiklerini belirten Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Şırnak’ta sinema her kesime ulaşmıyor. Belediye olarak bir nebze de olsa çocuklarımızın sinema ile tanıştırmak için gezen sinemayı Şırnak’a getirerek çocuklarımızla buluşturduk. Belediye Başkanlığımızın ev sahipliğinde gezici sinema tırı ile açık havada korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde ücretsiz sinema etkinliği düzenlendik. Etkinlikte bir araya gelen onlarca çocuk, açık hava sinemasında izledikleri birbirinden güzel çizgi filmlerle keyiflerince eğlendi" dedi.
Çocuklar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’ya kendilerini sinema ile buluşturdukları için teşekkür etti.

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