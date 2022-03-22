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Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor

22.03.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak, Bingöl ve Batman'da 28 yerleşim birimine ulaşılamıyor

DİYARBAKIR (AA) - Şırnak, Bingöl ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Uludere'de 1 köy, Beytüşşebap'ta da 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

- Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 2, ilçelerden Genç'te 4, Karlıova'da 1 ve Solhan'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Batman

Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde de 6 köy ile 8 mezra, Kozluk ilçesinde ise 1 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bingöl Batman Şırnak

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