Şırnak, Mardin ve Siirt'te öğrenciler ders başı yaptı

ŞIRNAK/MARDİN/SİİRT (AA) - Şırnak, Mardin ve Siirt'te 2021-2022 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı.

Şırnak Merkez İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Okulların bir daha kapanmaması için en üst düzeyde tedbirler aldıklarını belirten Pehlivan, "Çocuklarımız okullarını çok özlediler ve uzun bir süre uzak kaldılar. Çok şükür bu hasret bitti. İstiyoruz ki okullarımız bir daha kapanmasın. İnşallah da kapanmayacaktır." dedi.

Pehlivan, il genelinde hem dezenfeksiyon çalışmaları hem de okulları fiziki olarak yeni sezona hazırlama konusunda hummalı bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek, il genelinde 750 okulda eğitim öğretime başlandığını aktardı.

Salgına karşı maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesini isteyen Pehlivan, aşılama konusunda da duyarlılık beklediklerini belirtti.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Okullarımızın tekrar kapanmaması için bütün öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve velilerimizin tüm eğitim paydaşlarının gerek aşılamaya gerekse salgın kurallarına azami derecede riayet etmesi gerekiyor. Öğretmenlerimizde aşılama oranı yüksek. Henüz aşısını yaptırmayan öğretmenlerimizin de aşılarını bir an evvel yaptıracağına inanıyoruz. Aynı duyarlılığı velilerimizden de talep ediyoruz. Çocuklarını okula gönderen veliler ne kadar dikkat ederse, çocukların sağlığını o kadar korumuş oluruz."

"Çocuklar geleceğimiz, yarınlarımız, umut ve güç kaynağımız." diyen Pehlivan, çocukların iyi yetiştirilmesi halinde geleceğe daha güçlü ve emin adımlarla ilerleneceğini bildirdi.

Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ise salgın nedeniyle çocuklardan uzak kaldıklarını ifade ederek, bugün itibarıyla onlara kavuştuklarını söyledi.

Okulların ve sınıfların geleceğin teminatı çocukların sesleriyle şenlendiğini anlatan Şener, "Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve çocuklarımızda yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğu ve heyecanı var. Bu heyecanı sizlerle paylaşmaktan müteşekkirim. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Esmanur Gören, okulunu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediğini dile getirerek, onlara kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Taha Aras da yüz yüze eğitime başladığı için heyecanlı olduğunu aktardı.

- Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Zinciriye İlkokulu'nda tören yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleştirilen törene Vali Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ile okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Demirtaş, uzun bir aradan sonra okullarına ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilere güzel bir eğitim-öğretim yılı dileyerek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını istedi.

Öğrencilere maske ve hijyen seti dağıtan Demirtaş, sağlıkla yürütülecek, maskenin olmayacağı bir eğitim-öğretim için aşı olunması çağırısında bulunan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Yüz yüze eğitim çocuklarımızın eğitimi, refahı ve zihinsel sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın özlem duyduğu yüz yüze eğitimin sekteye uğramaması için bir kez daha tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşının ciddi oranda hastanelere yatışı önlediği, can kayıplarının önüne geçtiği bilimsel bir gerçek. Bu salgını hep birlikte yenebiliriz. Aşı olmamış vatandaşlarımız hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin sağlığını tehlikeye attığını unutmamalıdır. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim dönemi ilimize hayırlı olsun."

- Siirt

Siirt'te de yaklaşık 90 bin öğrenci ders başı yaptı.

Mevlana İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Sınıfları gezen Hacıbektaşoğlu yeni dönemde maske, mesafe ve hijyen hususuna dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Hacıbektaşoğlu, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum noktasında gerekli hassasiyeti göstermeye devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmenlerle de görüşen Hacıbektaşoğlu, talepleri dinledi, onlara salgına karşı hijyen setini dağıttı.

Hacıbektaşoğlu, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

