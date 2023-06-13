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Şırnak merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 zanlı tutuklandı

13.06.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında çukur barikat eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle PKK/KCK ile terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 20 zanlı için yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçeleri ile Hatay, Tekirdağ, İzmir, Mersin ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 2 tabanca, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Şırnak operasyon

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