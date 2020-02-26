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Şırnak Şenoba'da koronavirüs tehlikesine karşı av yasağı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 26.02.2020 15:01 | Son Güncelleme

Şenoba Belediyesi, Irak, İran ve Suriye'den göç ederek ilçe üzerinden geçen kanatlı hayvanların hastalık taşıma riskine karşı, kanatlı hayvan avını yasakladı

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla kanatlı hayvan avlanması yasaklandı.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, mahalle muhtarları ve ihtiyar heyeti ile yaptığı toplantıda Kovid-19 tehlikesi nedeniyle önlem alınmasını kararlaştırdı.

Irak, İran ve Suriye ülkelerinden göç eden kanatlı hayvanların ilçe üzerinden geçtiği belirtilen kararda, şöyle denildi:

"İlkbahar mevsiminde kanatlı hayvanlar bölgemize göç etmektedir. Bu hayvanlar sınırımıza komşu Irak, İran ve Suriye'den gelen hayvanlardır. Bu göç eden hayvanların bulaşıcı hastalık taşıma riski ve şüphesi olduğundan beldemiz mücavir sınırları içerisinde vatandaşlarının avlanmaları kesinlikle yasaklanmıştır. Belde sakinlerinin kendi çocuklarına ve çevresine sahip çıkmaları ve dikkatli olmaları önemle rica olunur."

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Şenoba Beldesi Şırnak

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Deniz Eczanesi
Uludere
Hakan Eczanesi
Silopi
Sefa Eczanesi
Idil
Med Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
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