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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 2023 yılında 409 bin 462 yolcuya hizmet verdi

İHA İHA
31.01.2024 11:44 | Son Güncelleme:
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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, 2023 yılında 409 bin 462 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nın 2023 yılı Aralık ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre geçtiğimiz aralık ayında iç hat yolcu trafiği 27 bin 892, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 534’e ulaştı. Taşınan yük trafiği 270 ton olarak gerçekleşti.

2023 yılında toplam 409 bin 462 yolcuya hizmet verilirken, iniş-kalkış yapan uçak sayısı 6 bin 748 oldu. Taşınan yük miktarı ise 3 bin 876 ton olarak gerçekleşti.

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