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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na normalleşme sürecindeki ilk uçak seferi yapıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 05.06.2020 18:37 | Son Güncelleme

İstanbul'dan gelen uçak, "su takı" töreniyle karşılandı

BATMAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda uçuşlar başladı.

Havalimanına inen ilk uçak, Türk Hava Yollarına (THY) ait İstanbul-Şırnak seferini yapan uçak oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'ta durdurulan uçak seferleri, Şerafettin Elçi Havaalanı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan "uçulabilir sertifikası"nı almaya hak kazanmasıyla bugün yeniden başladı.

Kentte ilk sefer THY tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'dan 130 yolcusuyla Şırnak'a inen uçak, pistte "su takı" töreniyle karşılandı.

Havalimanı Müdürü Abdurrahman Batur ve THY istasyon şefi Zeki Aktaş, uçuş ekibine çiçek takdim etti.

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