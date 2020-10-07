Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan, Genç İstihdam Teşviki Projesi toplantısına katıldı

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Drr. Mehmet Emin Erkan, TRC3 bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki Projesi toplantısına katıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen TRC3 bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki Projesinin ilk operasyon yönlendirme komitesi toplantısı Mardin’de bir otelde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Batman Valisi ve DİKA Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Şahin’in yaptığı toplantıya Rektör Erkan’ın yanı sıra, Şırnak Ticaret Sanayi Odası Genel Sekreteri Cihat Sakın, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Sadık Bora katılım sağladı.

Bölgesel ve ulusal kurumlarla işbirliği çerçevesinde genç işsizlere ve lisans öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecek olan eğitim programları ve çeşitli destek hizmetlerinin ele alındığı toplantı, operasyon faydalanıcısı kıdemli temsilcisi Ahmet Alanlı’nın kapanış konuşması ile son buldu.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan , proje toplantısına yönelik yaptığı değerlendirmede, "TRC3 bölgesindeki 15-29 yaş aralığındaki genç işsizler, ilgili bölgedeki 4 üniversitede eğitimine devam eden öğrenciler, işverenler ve işveren temsilcileri, DİKA personeli ile sosyal ortak ve yerel aktörlere ait personellerin hedef olarak belirlendiği bu proje aracılığı ile çeşitli eğitim programları ve destek hizmetleri sunulacaktır. Gençlerimizin yanı sıra kamu kurumlarına, yerel paydaşlara, işveren ve işveren temsilcilerine yönelik eğitim programlarının yer aldığı bu proje hizmet bileşeni kapsamında, eğitimler aracılığı ile gençlerimizin beceri düzeylerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesinin yanı sıra yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin artırılması da hedeflenmiştir" dedi.