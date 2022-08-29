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Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan'dan hakkındaki iddialara dair açıklama:

29.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Benim ve ailemin FETÖ ile bir irtibatını bulun öğretim üyeliğinden istifa etmeye hazırım"

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, bir gazetede yer alan iddialara ilişkin, "Benim ve ailemin FETÖ ile bir irtibatını bulun öğretim üyeliğinden istifa etmeye hazırım." dedi.

Prof. Dr. Erkan, Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, hakkında bir gazetede yer alan iddialara yönelik açıklamada bulundu.

Ortaya atılan iddiaların hukuki bir delile dayanmadığını söyleyen Erkan, "Şahsıma yönelik art niyetli bu iddiaların rektörlük atamaları arifesinde yapılması kuşkuları artırmıştır." dedi.

Kendisiyle ilgili algı operasyonu yürütüldüğünü savunan Erkan, şöyle devam etti:

"Bir konuşmamda sözüm ona 'Benim kaldığım evden 8 rektör çıktı.' diye bir söz söylemişim. Bundan yola çıkarak benim FETÖ'cü olduğum yönünde akıl almaz bir sonuca varmışlar. Öncelikle konuşmamda, 'Asistan ve öğrenciyken kaldığım 8 arkadaş profesör oldu.' dedim. Bunu söylememdeki amaç, zor şartlara rağmen isteyince başarılı olunabiliyormuş. 'Profesör olduk' dememi 'Rektör olduk' olarak yazmak algı operasyonu değil de nedir?"

Erkan, iddialarla ilgili hukuki süreç başlattıklarını kaydederek, "Benim ve ailemin FETÖ ile bir irtibatını bulun öğretim üyeliğinden istifa etmeye hazırım." diye konuştu.

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