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Şırnak Valiliği, kavga eden iki personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 01.09.2020 17:59 | Son Güncelleme

Şırnak Valiliği, kavga eden iki personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Şırnak Valiliği, görev sırasında kavga eden polis ve bekçinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezindeki sanayi kontrol noktasında görevli personel arasında çıkan kavgayla ilgili görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirtildi.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi Sanayi Kontrol Noktası'nda görevli Polis Memuru A.U.T. ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi B.B. birlikte görev yaptıkları peronda, aralarında sözlü olarak başlayan tartışma yumruklaşmaya dönüşmüş, kontrol noktasındaki diğer çalışanların araya girmesiyle kavga son bulmuş olup, bahse konu olay üzerine her iki personel 30 Ağustos tarihinde görevlerinden uzaklaştırılarak idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem ihdas edilmiştir."

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