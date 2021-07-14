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Şırnak Valisi Pehlivan, bayrama kadar aşılama oranını yüzde 60'lara çıkarmak istediklerini söyledi

14.07.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Valisi Pehlivan, bayrama kadar aşılama oranını yüzde 60'lara çıkarmak istediklerini söyledi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilde 26 noktada aşılama çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şırnak olarak vaka sayılarını uzun süre minimum seviyede tutmuş, mavi şehir olmayı başarmış bir iliz. Aşılamada da inşallah mavi il olmayı başaracağız. Kurban Bayramı'na kadar aşılama oranını en az yüzde 60'lara çıkarmak istiyoruz." dedi.

Vali Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Siirt-Şırnak, Şırnak Uludere kara yolu güvenlik noktalarında kurulan aşı stantlarını ziyaret etti, sürücülerle aşının önemi hakkında görüştü.

Gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, salgınla mücadelenin tüm ülkede olduğu gibi Şırnak'ta da sürdüğünü, aşılamada yüzde 40 hedef kitlesine ulaştıklarını söyledi.

Birinci ve ikinci doz aşıların devam ettiğini dile getiren Pehlivan, "26 noktada aşılama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mobil ekipler tesis ettik. 400'e yakın sağlık çalışanımız alana çıkmak suretiyle ev ev dolaşarak vatandaşlarımıza ulaşıyor." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının çalışmalarını fedakarca sürdürdüğüne işaret eden Pehlivan, salgını tamamen bertaraf etmenin yolunun aşıdan geçtiğini aktardı.

Pehlivan, aşı olmanın aile ve toplum sağlığı açısından önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şırnak olarak vaka sayılarını uzun süre minimum seviyede tutmuş, mavi şehir olmayı başarmış bir iliz. Aşılamada da inşallah mavi il olmayı başaracağız. Kurban Bayramı'na kadar aşılama oranını en yüzde 60'lara çıkarmak istiyoruz. Bu da günlük aşılama oranımızın ve aşılama sayımızın da yüksek olması gerektiğini gösteriyor. Ortalama günlük 6 bin aşı yapıyoruz. Bu 10 binlere çıktığında inşallah Kurban Bayramı'na kadar oranımızı yükselteceğiz."

Aşı oranları belli bir seviyeye ulaştığında hem bayramı hem de sonraki günleri sağlık ve huzur içinde geçirme imkanına kavuşacaklarını dile getiren Pehlivan, fedakarca görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına başarılar diledi.

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