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Şırnak Valisi Pehlivan, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı:

ŞIRNAK HABERLERİ  | 31.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

"Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için trafikte kurallara riayet edelim. Bayramlaşma ve taziye ziyaretlerini erteleyelim. Bayram tebriklerini gönül selamı ile iletişim araçlarını kullanarak yapalım"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için trafikte kurallara riayet edelim. Bayramlaşma ve taziye ziyaretlerini erteleyelim. Bayram tebrikleri için gönül selamı ile iletişim araçlarını kullanalım." dedi.

Vali Pehlivan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile kentteki uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Vatandaşlarla görüşerek bayramlarını tebrik eden Pehlivan, onlara kolonya ve şeker ikram etti, emniyet kemeri takmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Pehlivan, bayram boyunca vatandaşın güvenliği ve sağlığı için ekiplerin bilgilendirme yapacağını, ayrıca ikramlarda bulunacağını söyledi.

Koronavirüs ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü ve ülke olarak bu konuda önemli başarılar sağlandığını dile getiren Pehlivan, "Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için trafikte kurallara riayet edelim. Bayramda seyahat eden vatandaşlarımızdan azami duyarlılık bekliyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının aldığı, trafikte bilinç artırıcı tedbirlere uyulmasını isteyen Pehlivan, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğüne işaret etti.

Maske takmaya, sosyal mesafe kuralına uymaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Pehlivan, "Bayramlaşma ve taziye ziyaretlerini erteleyelim. Bayram tebriklerini gönül selamı ile iletişim araçlarını kullanarak yapalım. Kalabalık ortamlardan ve salgının yayılmasına vesile olacak her şeyden kaçınalım." ifadelerini kullandı.

Bayramda il genelinde gerekli tedbirlerin alındığını ve vatandaşların da buna uymasını beklediklerini anlatan Pehlivan, tüm İslam aleminin bayramını kutladığını kaydetti.

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