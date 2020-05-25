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Şırnak Valisi Pehlivan'dan salgınla mücadelede aktif rol alan ekiplere bayram ziyareti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 25.05.2020 12:37 | Son Güncelleme

Şırnak Valisi Pehlivan'dan salgınla mücadelede aktif rol alan ekiplere bayram ziyareti

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede sahada aktif rol alan ekiplere bayram ziyaretinde bulundu.

Vali Pehlivan, ilk olarak Kovid-19 ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarını Şırnak Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük'ün karşıladığı Pehlivan, sağlık personelinin Ramazan Bayramını kutladı, onlara başarı diledi.

Pehlivan yaptığı açıklamada, pandemi günlerinde sağlık çalışanlarının büyük özveriyle görev yaptığını söyledi.

Dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan salgınla mücadelede sağlık çalışanlarına büyük görevler düştüğünü vurgulayan Pehlivan, "Şırnak'ta görev yapan sağlık çalışanlarımızı, UMKE, jandarma, polis ve diğer Vefa Sosyal Destek Gruplarında aktif görev alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Sizlerin ve ailelerinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Telsiz bağlantısıyla tüm sağlık çalışanlarının bayramını tebrik eden Pehlivan, 112, 155, AFAD, UMKE personeli ile jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı da eşlik etti.

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