Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 6 birime ulaşım sağlanamıyor

ŞIRNAK/BİNGÖL (AA) - Şırnak ve Bingöl'de kar nedeniyle 6 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinde 2 gün önce etkili olan kar ve tipi, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

- Bingöl

Bingöl'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlde etkili olan kardan dolayı merkeze bağlı bir köy ile ilçelerden Adaklı, Genç ve Yayladere'de birer köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

