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Şırnak'ın tescilli tatlısı ramazanda tercih ediliyor

10.04.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cizre ilçesinde geçen yıl tescillenen "Luzine tatlısı", ramazan ayında hem evlerde hem de iş yerlerinde hazırlanıyor

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan ve geçen yıl tescillenen "Luzine tatlısı", ramazan ayında vezgeçilmez tatlılar arasında sofralardaki yerini alıyor.

Cizre Kaymakamlığının girişimleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışması sonucu geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Cizre Luzine tatlısı" olarak tescillenen tatlı, ramazan ayında tercih ediliyor. ​​​​​​​

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat yüksek mühendisi Mehmet Murşit Munis, AA muhabirine, tatlının ramazan ile özdeşleştiğini, iftarlık tatlı olarak beğenilerek tüketildiğini söyledi.

Genellikle ramazan ayında yapılan "Luzine tatlısı"nın düğünlerde de ikram olarak gelin evine götürüldüğünü kaydeden Munis, ramazanda birçok dükkanın önünde "Luzine tatlısı" tezgahını görmenin mümkün olduğunu belirtti.

​​​​​​​Tatlının yapımı için şeker, ceviz, irmik, un ve yağ kullanıldığını anlatan Munis, "Tatlımız 15 dakikada hazır hale gelmekte ve 3-4 saat bekletildikten sonra kesim haline gelerek tüketiciyle buluşuyor. Mutfağımızda vazgeçilmez bir tatlıdır. Beğenilerek tüketiliyor ve ilçemizle anılan bir tatlı." diye konuştu.

Pastane işletmecisi Ramazan İrci de genellikle ramazanda tüketilen tatlının hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Günde 1-2 tepsi, ramazanda ise 50 tepsiye kadar satıyoruz. Şırnak merkez ile diğer ilçelere gönderiyoruz. Luzine tatlısı iftarda beğenilerek tüketiliyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Serhat Aksoy ise "Luzine tatlısı"nı çok sevdiğini ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.

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