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Şırnaklı iş adamı şehit polisler için helva dağıttı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 11.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Şırnaklı İş Adamı Fırat Som, Türk Polis Teşkilatının 175.

Şırnaklı İş Adamı Fırat Som, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü münasebeti ile şehit olan polisler için Cizre’de 750 kişilik helva yaptırıp, dağıttı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü korona virüs önlemleri altında coşku ile kutlanırken, şehitlerde dualarla anıldı. Şırnak’ın Cizre ilçesinde de Şehri Nuh Yemek Fabrikası Sahibi Şırnaklı Genç İş Adamı Fırat Som, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü münasebeti ile şehit olan polisler için 750 kişilik helva yaptırıp dağıttı. Genç iş adamı tarafından yaptırılan helva paketleri İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından teslim alınıp, ilçe giriş çıkışlarındaki polis kontrol noktalarındaki görevli polislere, noktalardan geçen vatandaşlara, sağlık çalışanlarına, askerlere ve karakollarda görevli polislere dağıtıldı.
Genç iş adamının göstermiş olduğu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür eden Cizre İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner, zorlu bir süreçten geçilen bu dönemde herkesin birbirleri ile dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirterek kendileri için anlamlı olan bu haftada teşkilatlarına yönelik gerçekleşen bu dayanışma örneğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Merkez
Onur Eczanesi
Beytussebap
Elif Eczanesi
Cizre
Tekçe Eczanesi
Idil
Şifa Eczanesi
Silopi
Deniz Eczanesi
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