Şırnaklı iş adamları fırın ve üç bakkalın veresiye defterindeki 14 bin liralık borcu ödedi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayırsever iş adamları bir fırın ve 3 bakkalın veresiye defterindeki 14 bin liralık borcu ödedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin ve üyeleri ramazan dolayısıyla Konutlar, Nuh ve Başak mahallelerindeki 3 bakkal ile Yenişehir Mahallesindeki bir fırına girerek, veresiye defterlerindeki toplam 14 bin liralık borcu kapattı.

Fırın ve marketlerdeki borçları ödemenin ardından defterleri işyeri sahibinden alan Bilin, hem işyeri sahibini hem de borcu olan mahalledeki vatandaşları sevindirdi.

Başak Mahallesi'nde bakkal işleten Gülşah Murtoğan, yaptığı açıklamada, mahallede borcu olan ancak ödeyemeyen müşterilerin olduğunu belirterek, iş adamlarının borçları kapattığını söyledi.

Murtoğan iş adamlarına teşekkür etti.

Konutlar Mahallesi'nde bakkal işleten Yunus Birman iş adamlarına bu zor günlerde destek oldukları için teşekkür ettiklerini belirtti.

Birman, "Allah ne dilekleri varsa kabul etsin inşallah." diye konuştu.

MÜSİAD İl Başkanı Bilin de MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan tarafından başlatılan yardımlaşma ve dayanışma kampanyasına üyeler ile destek vermek istediklerini aktardı.

Bilin, "Mahalle sakinleriyle deftere baktım, bir yıldan beri borçlarını ödeyemeyen mahalle sakinleri var. Onların tüm borçlarını bugün Allah'ın izni ile kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Şırnak Şubesi tarafından daha önce de 225 haneye Valilik ve Silopi Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla gıda kolisi ulaştırıldığı belirtildi.

