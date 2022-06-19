Şırnaklı kadınlar amigurumi tekniği ile "Zin bebek" yapıyor

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Yafes Aile Destek Merkezinde (ADEM) kadınlar, amigurumi tekniğiyle yaptıkları oyuncak bebekleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Cizre'de 11 kurs, 11 eğitmen ve 172 kursiyerinin bulunduğu merkezde, son bir yıldır amigurumi tekniğiyle oyuncak bebek yapımına ağırlık verildi.

İlçede bulunan Mem-u Zin türbesinden esinlenerek, yöresel kıyafetle yapılan oyuncak bebeğe "Zin" ismi verildi.

Kursiyerlerin yaptığı oyuncak bebeklerin, sosyal medya üzerinden satışı sağlanıyor. Kısa sürede olumlu dönüşler alan kursiyerler, alınan siparişlerle mutlu oluyor.

- "Kadınlarımız bununla iyi bir gelir de elde ediyor"

ADEM Koordinatörü Hayriye Gönül Yalazan, AA muhabirine, merkezlerinde okuma yazma, satranç, Kur'an kursu olmak üzere çeşitli kursların bulunduğunu, son bir yıldır da amigurumiye ağırlık verdiklerini söyledi.

Kurum olarak amaçlarının kadınları sosyal hayata kazandırmak ve el becerilerini ortaya çıkarmak olduğunu aktaran Yalazan, eğitimlere kadınlardan çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirtti.

"Oyuncak bebekler, sık iğne tekniği ile ilmek ilmek örülüyor. Biz bunu yöresel ile birleştirdik. Oyuncak bebeklerin tanesini 600 liradan satıyoruz." diyen Yalazan, oyuncak bebeği yıl içerisinde çeşitli sergilerle tanıttıklarını ifade etti.

Yalazan, Türkiye'nin her yerinden sosyal medya hesabı üzerinden siparişler aldıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız bununla iyi bir gelir de elde ediyor. Yurt dışından Irak, İran ve Almanya'dan bile sipariş aldık. Daha geniş bir yelpaze içerisinde satışlarımızı yapmayı düşünüyoruz. Zin bebek, kadınlarımızın umudu oldu."

El sanatları öğretmeni Ayşe Salman da merkeze gelen kursiyerlerin genellikle oyuncak bebek yapımını öğrenmek istediklerini belirterek, amaçlarının kadınların hem sosyalleşmelerini hem de aile bütçesine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bir bebek yapımının bir hafta sürdüğünü anlatan Salman, "Bebeğimizi dünya genelinde tanıtmak istiyoruz. İlmek ilmik dokunan bu oyuncağın çok meşakkatli bir yapımı var. Mem-u Zin destanı ile ün yapmış aşıklardan Zin'in bebek halini yöresel kıyafet giydirerek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Emeğimizin karşılığını almamız bizi mutlu ediyor"

Kursiyer Gülizar Çetin de merkeze ev stresinden uzaklaşmak ve aile ekonomisine katkı sağlamak için geldiğini anlattı.

Çetin, "İlmek ilmek dokunan bebeğin yapımı çok zor. Yapılması bir hafta sürüyor. El emeğimizi sattığımızda çok mutlu oluyoruz." dedi.

Kursiyer Gurbet Çapan ise merkezde usta öğreticiler sayesinde kısa zamanda amigurumi öğrendiğini dile getirdi.

Bebeği büyük aşkla ördüklerini anlatan Çapan, "Oyuncak bebeğimiz yurt içi ve yurt dışında rağbet görünce seviniyoruz. Bu işten para da kazanıyoruz. Emeğimizin karşılığını almamız bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

