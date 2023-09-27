Şırnak’ta 1 milyon 842 bin sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Şırnak’ta 2023 yılı balıklandırma çalışmaları ile Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu’ndan getirilen sazan balığı yavruları, il ve ilçe müdürlüklerindeki teknik personel tarafından baraj ve göletlere bırakıldı.

Çalışmalar çerçevesinde Güçlükonak Ilısu Barajı’na 1 milyon 500 bin, Uludere ilçesindeki baraj göletlerine ise 342 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Şırnak İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmaların amacı, Şırnak’ta amatör balıkçılığı geliştirmek, baraj ve göletlerimizde balık popülasyonunu artırmak, aynı zamanda bölge halkının hayvansal protein ihtiyacını karşılamaktır. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması en az bir kez üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir" denildi.

