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Şırnak'ta 19 şehit adına oluşturulan "Şehitler Kütüphanesi" açıldı

10.06.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önderliğinde bu milletin geleceğine, istikbaline, birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne, insanların birlikte yaşama arzusuna, kardeşliğine kim kastediyorsa onların karşısında dimdik durur ve bunu her ortamda dile getirmekten çekinmeyiz"

Şırnak'ta çeşitli tarihlerde terör saldırısında şehit düşen 19 polis memuru, asker, sivil ve güvenlik korucusu adına oluşturulan "Şehitler Kütüphanesi" açıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği'nce, Anadolu İmam Hatip Lisesinde oluşturulan kütüphanenin açılışındaki konuşmasında, devletin kararlılığıyla terör örgütlerine karşı mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Şırnak'ta, Hakkari'de ve Uşak'ta huzurun hakim olmasının şehitler ve kahraman ordu sayesinde olduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Biz ne katliamları ne şehitlerimizi ne de kadınlarımızı ve çocuklarımızı katledenleri unutmayacağız. Biz ne karşımıza çıkıp hiçbir şey yaşanmamış gibi onlara güzellemeler düzenlerin oyununa geleceğiz ne de cezaevi cezaevi dolaşıp onların hamilerini ziyaret ederek, onlara şirin görünmeye çalışarak, onlarla bir şekilde kirli ortaklıklar kurmak isteyenlerin oyunlarına gelmeyeceğiz. Biz milletimizle beraberiz, şehitlerimizin kıymetli aileleriyle beraberiz. Askerimiz, polisimiz, güvenlik korucumuzla beraberiz ama sözde değil özde beraberiz. Biz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önderliğinde bu milletin geleceğine, istikbaline, birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne, insanların birlikte yaşama arzusuna, kardeşliğine kim kastediyorsa onların karşısında dimdik durur ve bunu her ortamda dile getirmekten çekinmeyiz."

Ersoy, açılışı yapılan kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, bir daha annelerin evlatlarını kaybetme acısını yaşamamasını diledi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de şehitleri asla unutmayacaklarını, onların hatıralarını yaşatacaklarını belirtti.

Dernek bBaşkanı Hatice Atan ise derneklerinin 19'uncu yılında şehitler adına 19. kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar kütüphaneyi gezdi, şehit ailelerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.​​​​​​​

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