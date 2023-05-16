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Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

16.05.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 1 jandarma personeli ağır yaralandı

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 olurken, çıkan çatışmada 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 1 jandarma personeli ağır yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda dün 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında, bugün arazi araması sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkan silahlı çatışma sonucunda, 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 güvenlik korucumuz ve 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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