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Şırnak’ta 20 gözlü dev mağaranın turizme açılması bekleniyor

05.09.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta keşfedilen dev mağara görenleri hayretler içinde bırakıyor. 20 gözlü mağaranın içindeki tüneller yerin 100 metre altına kadar gidiyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı Mahallesi’nde bulunan dev mağara ilk defa görüntülendi. Yöre halkının birçok bölmesini ahır olarak kullandığı mağaranın 20 ayrı bölmesi var. Şimdiye kadar kimsenin sonuna kadar gidemediği asırlık mağaranın turizme kazandırılması bekleniyor. Binlerce insanın sığabileceği mağaranın odalar halindeki doğal oluşumu görenleri hayretler içinde bırakıyor. Mağara yarasa ve kelebeklerin yanı sıra birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Haşim Özseven isimli vatandaş, "Dünya var olduğu günden beri vardır, doğal bir mağara keşfedilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz. Turistlere açılmasını istiyoruz. Şimdi vatandaşlar bazı bölmeleri ahır olarak kullanıyor. Temizlenmesini istiyoruz" dedi.

Uludere ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Bulakbaşı Mahallesindeki dev mağara içindeki dev sarkıkların oluşumu ise görenleri hayretler içinde bırakıyor. Vatandaşların turizme kazandırılmasını istediği 20 bölmeli mağara İHA kamerası tarafından görüntülendi.

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