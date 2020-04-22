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Şırnak’ta 23 Nisan evlerde kutlanıyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 22.04.2020 13:13 | Son Güncelleme

Şırnak’ta çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler korona virüs salgını nedeniyle evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamaya başladı.

Şırnak’ta çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.
Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler korona virüs salgını nedeniyle evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamaya başladı. Evlerinin balkon ve camlarına ay yıldızlı Türk bayrakları ile Atatürk fotoğrafları yapıştıran öğrenciler, şiirler okudu. Minik elleriyle ay yıldızlı Türk bayrağını yapıp evinin girişine asan Ersin Gökçe isimli öğrenci, dışarı çıkamadığı için evde süslemeler yaptığını söyledi. Gökçe, "Öğretmenimiz bize evinizin camını süsleyin dedi, annemle beraber süsler yaptık. Kitabımızdaki Atatürk fotoğrafını cama astım. Sonra balon ve bayrak yaptım. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

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Şırnak Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

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İkindi
15:57
Akşam
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Yatsı
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Şırnak Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Sıhhat Eczanesi
Merkez
Ensari Eczanesi
Beytussebap
İhsan Eczanesi
Cizre
Sefa Eczanesi
Idil
Sabır Eczanesi
Silopi
Fırat Eczanesi
Uludere
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