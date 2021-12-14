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Şırnak'ta 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

14.12.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şırnak'ta 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şırnak'ta hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstanbul'da 2012 yılında hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın Uludere'nin Uzungeçit beldesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan A.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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