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Şırnak’ta 5 TOKİ konutu için kura çekimi yapılacak

İHA İHA
20.03.2024 14:20
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Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapımı tamamlanan 5 adet TOKİ konutu için kura çekimi yapılacak.

2016 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından Şırnak merkezde kazılan hendek ve barikat operasyonlarında evleri zarar gören ve Cizre ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında hak sahibi oldukları konutları talep eden vatandaşlar, 21 Mart tarihine kadar Şırnak Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne başvurarak cuma günü noter huzurunda yapılacak olan kura çekimine katılmaya hak kazanacak.

Şırnak Valiliğinden kura çekimi ile ilgili yapılan açıklamada, "Cizre İlçesi Sur Mahallesi ve Bozalan Mahallelerinde yapımı tamamlanan rezerv yapı alanlarında 5 adet konut stoku vardır. Şırnak Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde noter huzurunda 22.03.2024 tarih ve saat 15.30’da kura yolu ile dağıtımı yapılacaktır. Şırnak Merkezde olup etap içi (uygulama alanı içinde) ile Cizre ilçesinde uzlaşma sağlamış ve şimdiye kadar hiç konut almamış hak sahibi vatandaşlarımızın konutlar için kuraya girme taleplerini 21.03.2024 tarihine kadar Şırnak Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.

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