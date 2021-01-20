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Şırnak'ta 90 yaş üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

20.01.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Şırnak'ta 90 yaş üzeri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama programı kapsamında, 90 yaş üstü vatandaşlara ilk doz aşı uygulanmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sağlık çalışanlarının ardından kent genelindeki 90 yaş üstü 1059 kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapmaya başladı.

Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi gören 92 yaşındaki Kumri Kılıç ve Şehr-i Nuh Mahallesinde yaşayan 97 yaşındaki Hazal Batmaz'a evinde ilk doz aşı uygulandı.

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde 2 bin 932 sağlık personelinin aşı uygulamasının bugün itibarıyla tamamlanacağını söyledi.

"Sağlık personelimizin ardından bugün de 90 yaş üstü hastalarımıza ilk doz aşı uygulanmaya başladı. Bu kapsamda kent genelinde 1059 yaşlımız var. Bu yaşlılarımız ikinci kategoride aşı yapılacak kişilerdi." diyen Başıbüyük, bu çalışmayı da 4-5 gün içerisinde bitirmeyi planladıklarını kaydetti.

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