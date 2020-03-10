Şırnak'ta açık cezaevinden firar eden 4 mahkum yakalandı

Şırnak Açık İnfaz Kurumundan firar eden 4 mahkum, Cizre ilçesinde yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Açık İnfaz Kurumundan sabah saatlerinde 4 mahkumun firar ettiği bilgisinin ardından yakalanmaları için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yağma, gasp suçundan kesinleşmiş 10 yıl cezası mevcut olan B.O, uyuşturucu kullanmak ve kabul etmek suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan M.E.Ö, S.A. ve S.D, Cizre ilçemizde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

