Şırnak'ta ambulans uçak ikisi asker üç kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Cizre ve İdil ilçesinde ikisi asker 3 kişi için havalandı.
Şırnak Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Cizre'de intihar girişiminde bulunan M.A ile İdil'de silah temizleme esnasında yaşanan kaza sonucu yaralanan B.A (46) ve Ö.F.G (27) için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.
Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen ambulans uçak, yaralı iki askeri Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine, M.A'yı da Antalya'daki Akdeniz Üniversitesine nakletti.
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