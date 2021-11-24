Şırnak'ta aranan terör şüphelisi yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan zanlı yakalandı.

Uludere Jandarma Suç Arama Timi (JASAT), "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Beytüşşebap ilçesi nüfusuna kayıtlı şüpheli S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalıma kapsamında Hakkari'de olduğu tespit edilen S.A. düzenlenen operasyonla bulunduğu adreste yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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