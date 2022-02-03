Şırnak'ta aranan ve JASAT ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 ayrı suçtan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan M.A. ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçundan aranan T.B. JASAT tarafından adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Şırnak T tipi Cezaevine gönderildi.



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