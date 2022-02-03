YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta aranan ve JASAT ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta aranan ve JASAT ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı

03.02.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta aranan ve JASAT ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2 ayrı suçtan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

"Göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan M.A. ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçundan aranan T.B. JASAT tarafından adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Şırnak T tipi Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandıŞırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı
CHP'li kadın milletvekilleri, Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret ettiCHP'li kadın milletvekilleri, Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret etti
Motorlu kuryelerden zam protestosuMotorlu kuryelerden zam protestosu
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:05
Öğle
12:29
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:00

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Perşembe

Yaşam Eczanesi
Sirnakmerkez
Akın Eczanesi
Cizre
Sağlık Eczanesi
Silopi
Demir Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Semih Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Covid-19'la ilgili en büyük riski açıkladı!

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.