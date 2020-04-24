Şırnak’ta arıcılar ihtiyaç sahibi ailelere bal dağıttı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde arıcılar, yaklaşık 200 kilogramlık balı ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Uludere’de bal üreticileri, ihtiyaç sahiplerine verilmesi için yaklaşık 200 kilogramlık balı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti. Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ihtiyaç sahiplerini belirleyerek kendilerine ulaştırdı.

Uludere Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, arıcıların bu davranışlarından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek ihtiyaç sahibi tüm aileler adına kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.



