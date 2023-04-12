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Şırnak'ta aşırı yağışlarla akarsuların debisi yükseldi, Uludere yolu ulaşıma kapandı

12.04.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta dünden bu yana etkili olan sağanak ve eriyen karlar nedeniyle akarsuların debisi yükseldi, Uludere kara yolu ulaşıma kapandı.

Uludere kara yolunun Besta mevkisinde, akarsuların 2 ayrı noktada taşması sonucu yolda ulaşım sağlanamıyor.

Uludere Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, sosyal medya hesaplarında yapılan duyurularda, taşkın uyarısı yapılarak, vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle dikkatli olmaları istendi.

Bu arada, vatandaşlar, Besta mevkisinde suya kapılan bir eşeği kurtardı.

SİLOPİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERDİ

Silopi ilçesinde de dünden bu yana etkili olan sağanak yüzünden cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Silopi Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yer alan duyuruda, "Yoğun sağanak nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Uludere trafik karayolu

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İkindi
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Şırnak Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Çarşamba

Aslan eczanesi
Uludere
Yaşam eczanesi
Silopi
Gül eczanesi
Merkez
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