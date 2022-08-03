Şırnak'ta askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 10 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, askerleri taşıyan araç Uludere'nin Ortasu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada 10 asker hafif yaralandı.

Bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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