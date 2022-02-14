YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta bacağı kopan kızıl şahine kauçuk protez takıldı

Şırnak'ta bacağı kopan kızıl şahine kauçuk protez takıldı

14.02.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta bacağı kopan kızıl şahine kauçuk protez takıldı

Şırnak'ta ateşli silah yaralanması sonucu bacağı kopan kızıl şahine kauçuk protez yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine bir ay önce ateşli silah nedeniyle kanadı ve ayağından yaralanmış halde getirilen kızıl şahin tedavi edildi.

Bacağı kopan kızıl şahine veteriner hekim tarafından kauçuktan protez bacak hazırlandı.

Protez bacakla yeniden yürümeye başlayan şahinin tedavisi sürüyor.

Veteriner Şerif Tadik, gazetecilere, vatandaşlarca Silopi'de 12 Ocak'ta kızıl şahinin ateşli silahla yaralandığı bilgisinin verildiğini söyledi.

Ekiplerce ilçeden alınarak merkeze getirilen kızıl şahinin tedavi altına alındığını dile getiren Tadik, "Ayağı koptuğu için kendi imkanlarımızla ona kauçuktan bir bacak yaptık. Bu sayede kuşun hem stresi azaldı hem de protez bacakla yürüyebiliyor. Şimdi durumu gayet iyi. Belki hayvan bir daha uçamayacak, doğaya kavuşamayacak ama yeni bacağıyla hayatı biraz daha konforlu olacak." dedi.

Merkezde kızıl şahin, kirpi ve baykuş gibi çeşitli türlerde 7 hayvanın bulunduğunu aktaran Tadik, hayvanların tedavi süreçlerinin sürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandıŞırnak'ta kar nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı
Bir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyorBir görüşte vurulduğu eşinin gözlerine 68 yıldır aynı aşkla bakıyor
Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiSivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
12:29
İkindi
15:27
Akşam
17:55
Yatsı
19:10

Şırnak Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazartesi

Neşe Eczanesi
Sirnakmerkez
Dicle Eczanesi
Cizre
Baran Eczanesi
Silopi
Sevgi Eczanesi
Idil
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

Yanında Rus modeli görünce mekan bastı! Bomba olay

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.