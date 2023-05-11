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Şırnak’ta bal üreticilerine verilen destek yüzleri güldürdü

11.05.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Valiliği Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliği ile geliştirilen proje çerçevesinde 200 çiftçiye arılı kovan ve arıcılık ekipmanlarının dağıtım töreni yapıldı.

Şırnak Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde 200 arıcıya yüzde 50 hibe 14 milyon 435 bin TL değerinde arılı kovan ve arıcılık ekipman desteğinde bulunuldu. Destekleriyle arıcılara 5 arılı kovan, 5 boş kovan, 200 takım koruyucu maske, eldiven, 10 bin kilo temel petek ve 5 bin kilo arı yemi dağıtıldı.

Desteğin yüzde 50’si GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından karşılanırken, yüzde 50 ise çiftçi tarafından karşılanacak. Projede Şırnak merkeze 50, Beytüşşebap ilçesine 30, Uludere ilçesine 30, Cizre ilçesine 10, Silopi ilçesine 10, İdil ilçesine 10, Güçlükonak ilçesine 10 ve Arıcılar Birliği üyelerine 50 olmak üzere toplamda 200 çiftçiye destek sağlandı. Sağlanan destek ile malzeme dağıtım töreni düzenlendi.
Arılı kovan dağıtım töreninde konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Şırnak çok güzel potansiyelleri barındıran bir ildir. Son zamanlarda Cudi-Gabar petrolü, kömür, krom, çinko madenleri, hayvancılık, arıcılık faaliyetleri ilimizin önemli kaynaklarındandır. Özellikle arıcılıkla ilgili baktığımızda flora olarak çok zengin bir floraya sahibiz. Bitki çeşitliliği açısından, endemik bitki çeşitliliği açısından ve aynı zamanda coğrafyanın sağladığı avantajlarda arıcılıkta ve bal üretiminde daha doğrusu kaliteli bal üretiminde ilimiz çok önemli noktalara geldi ve gelecek. Bundan sonraki süreç daha da önemli. Çünkü uzun bir süre biz bu bölgede üretimden, gelişmesinden bahsedemedik. Hep terörle gündemimiz doldu. Ama çok şükür Şırnak için bir arıcılık şehri diyebiliriz. Hatta arıcılıkta kaliteli bal üretiminin ve kaliteli arı yetiştiriciliğinde Türkiye’nin 3-4 ilinden bir tanesi olabiliriz” dedi.
Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel de, “İlimizde yapmış olduğumuz projede, ilimiz tarım ve hayvancılık alanında gelişmiş bir ildir. Küçükbaş hayvancılıktan sonra en fazla yapılan ve gelir kaynağı olan ve çiftçilerimizin uğraştığı arıcılıktır. Bölgede 800 çiftçimiz arıcılıkla uğraşıyor. Ortalama 70 bin arılı kovan mevcuttur. Bu proje ile bölgedeki arılarımızı ve çiftçilerimizi desteklemek, yapılan arıcılığı bir üst seviyeye çıkarabilmek. Burada 200 çiftçimize 25 arılı kovandan toplam 5 bin arılı kovan dağıtımı yapacağız. Bütün çiftçilerimize maske ve eldiven, peke ve kek desteğimize olacak. Bölgede toplamda 325 ton ilimizde üretimimiz var. GAP ile birlikte yapmış olduğumuz bu projeyle ilimizde yüzde 4 kar seviyesi ve yıllık 14 milyona yakın bir gelir kaynağı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Bal yetiştiricisi Sevgi Beler ise, bu sene Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen arıcılık projesine katıldığını söyledi. Beler, "Arılarımızı aldık ve Şırnak balının önemini artırmak için çiftçiler ve arıcılar olarak ilerlemek istiyoruz. Bizim yaylalarımız hem çok değerli hem de birçok bitki çeşidimiz var. Buda arılar için çok önem teşkil ediyor. Arıların beslenmesi için yeteri yeşil ve mera alanlarımız var. Şırnak balını neden dünyaya tanıtmayalım diye başladık bu işe, bu yola. Bizden önce bu işi yapanlar vardı, bizde onların arkasından devam ediyoruz. Umarım iyi yerlere geliriz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere kovanlar ile arıcılık malzemesi dağıtımını gerçekleştirdi. Programa Vali Osman Bilgin, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız ve bal üreticileri katıldı.

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