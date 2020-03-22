YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak’ta belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi

Şırnak’ta belediyeye ait ek bina acil sağlık hizmetleri için tahsis edildi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 22.03.2020 10:26 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde belediyeye ait ek bina, 112 Acil Sağlık hizmetleri için ücretsiz tahsis edildi.Beytüşşebap ilçesinde AK Partili belediye, korona virüse karşı tedbirleri en üst seviyede tutuyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde belediyeye ait ek bina, 112 Acil Sağlık hizmetleri için ücretsiz tahsis edildi.
Beytüşşebap ilçesinde AK Partili belediye, korona virüse karşı tedbirleri en üst seviyede tutuyor. İlçede virüsün önlenmesi adına 112 Acil Sağlık hizmetleri için ikinci bir istasyon yeri tahsis edildi. Belediyeye ait ek hizmet binası, 112 Acil Sağlık hizmetlerine verildi.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, sağlıkçılar için hazırlanan binayı ziyaret ederek moral verdi. Başkan Aşan, “Dünyada hızla yayılan bu hastalığı duyduktan sonra biz de belediye olarak öncelikle ilçe genelinde sıvı sabun ve dezenfekte dağıttık. Daha sonra tüm ilçedeki resmi kurumları ve çarşı mahalleleri dezenfekte ettik. Çarşı ve sokakları yıkadık. Bununla beraber bunun tedirginliğini, evlerinden çıkmamalarını anons ettik. Yaşlı ve maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımlar ettik. İl Sağlık Müdürlüğümüzle görüşmelerimiz sonucu ilçemizde ikinci bir istasyon açtık. Bizler de belediyemize ait ek binamızı tahsis ettik, süresiz ve ücretsiz burada hizmet verecekler. Tüm sağlık çalışanlarımızı, Sağlık Bakanımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Sürekli sağlıkçılarımız için alkışlar yapıyoruz, ziyaret ediyoruz. Moral motivasyonlarını yüksek tutmak için yanlarındayız. En riskli yerlerde çalışıyorlar. Tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. İlçemizde herhangi bir vaka yok. Yurt dışından gelen aileler var, bunlar da evlerinde gözlem altında. Herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Yetkililerimizin çağrılarına ve ikazlarına uyalım, evlerden mümkün olduğunca çıkmayalım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şırnak Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
04:43
Sabah
06:04
Öğle
12:22
İkindi
15:49
Akşam
18:31
Yatsı
19:46

Şırnak Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Uludere Eczanesi
Uludere
Yaşam Eczanesi
Silopi
Eczane Çevrim Eczanesi
Idil
Onur Eczanesi
Beytussebap
Dicle Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağanak yağış şelale oluşturdu

Sağanak yağış şelale oluşturdu

Korona virüse karşı vatandaşlara sıvı sabun dağıtıldı

Korona virüse karşı vatandaşlara sıvı sabun dağıtıldı

Şehit Komutandan Duygulandıran Şiir

Şehit Komutandan Duygulandıran Şiir

Beytüşşebap'ta 2 Pkk'lının Cenazesinde Olaylar Çıktı

Beytüşşebap'ta 2 Pkk'lının Cenazesinde Olaylar Çıktı

Süryaniler, Işid Saldırılarını Protesto Etti

Süryaniler, Işid Saldırılarını Protesto Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.