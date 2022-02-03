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Şırnak'ta bir araçta 31 kilogram eroin ele geçirildi

03.02.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta bir araçta 31 kilogram eroin ele geçirildi

Şırnak'ta bir araçta 31 kilo 14 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine yönelik Şırnak ve Hakkari İl Emniyet müdürlükleri ekiplerince, dün ortak çalışma gerçekleştirildi.

Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonda, bir araçta çeşitli bölümlere gizlenmiş 31 kilo 14 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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