YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta "bisiklet festivali" düzenlendi

Şırnak'ta "bisiklet festivali" düzenlendi

28.12.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta 15 ilden 53 bisikletçinin katılımıyla "Bisiklet Festivali" gerçekleştirildi.

Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Şırnak Valisi Osman Bilgin, yaptığı konuşmada, kentin her alanda baharı yaşadığını, sporda da her kategoride başarılar elde edildiğini söyledi.

Kentin sporun 28 branşında büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Şırnak merkezi dağlık bir yapıya sahip olmasına rağmen bisiklet sporuna gönül veren burada sporun her alana yayılması için çok ciddi gayret gösteriyorlar. Bisiklet festivalini geleneksel hale getiriyoruz ve buna da bir takvim belirliyoruz. Sadece gelecek yıl 14 ulusal ve uluslararası etkinlik yapacağız. Özellikle karşımızda lisede gençlerimiz var. Onların da bu spora ilgi göstersinler, bu alanda faaliyetlerinde daha da arttırmaları için her türlü desteğiyle hazırız"

"Artık Şırnak'ın dışarıda olumsuz olan algısının olmaması için her türlü gayreti gösterip, Şırnak'ımızı bir turizm, spor, kültür, sanat, tarih, aynı zamanda sanayi ve üretim şehri haline getireceğiz" diyen Bilgin, şöyle devam etti:

"Sadece Şırnak tek yönlü bir gelişim değil çok yönlü bir gelişimle her alanda adından söz ettiren bir il olma hürriyetini ortaya koyacak. 2023 yılında tüm arkadaşlarımızla birlikte halkımızla birlikte mevcut, bundan önceki tempomuza kat ve kat üstüne çıkarak, yarınlar hep birlikte yaşamak için el ele vereceğimizi belirtmek istiyorum"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da lisanslı spor sayılarında son yıllarda yapılan çalışmalarla birçok ilin önünde yer aldıklarını belirtti.

Kentin sporda geleceğinin parlak olduğunu ifade eden Ayar, "Şırnak bir spor şehri olma yolunda ilerliyor. Daha önce lisanslı sporcu sayımız 3-4 binlerde iken şimdi 25 bini aştı. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz inşallah lisanslı sporcu sayımızı 50 binlere çıkartacağız" dedi.

Konuşmaların ardından 53 bisikletçi Cizre ilçesine kadar olan 45 kilometrelik yolda pedal çevirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 71 gözaltıŞırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 71 gözaltı
Hatay’da inanılmaz kazaHatay’da inanılmaz kaza
Alanya'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybettiAlanya'da otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Cizre

Şırnak Namaz Vakitleri 28 Aralık Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:16
İkindi
14:45
Akşam
17:06
Yatsı
18:28

Şırnak Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Çarşamba

Yağmur Eczanesi
Sirnakmerkez
Bahar Eczanesi
Cizre
Hayat Eczanesi
Silopi
Tekçe Eczanesi
Idil
Murat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Semih Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.