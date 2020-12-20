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Şırnak’ta cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 20.12.2020 13:55 | Son Güncelleme

Şırnak Belediyesi ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkadı.Şırnak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerle yapılan çalışmada, temizlik aracına konulan dezenfekte ve yüzey temizleyicisi ile ana caddeler ve sokaklar yıkandı.

Şırnak Belediyesi ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkadı.
Şırnak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerle yapılan çalışmada, temizlik aracına konulan dezenfekte ve yüzey temizleyicisi ile ana caddeler ve sokaklar yıkandı. Tulum giyen temizlik ekipleri fırça ile köpüklü temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Şırnak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Basan, korona virüsün Türkiye’de görülmeye başlamasından bu yana ekip olarak gece gündüz demeden dezenfektan ve yıkama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Basan, "Bugün özellikle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, ana arterlerde ve toplu yaşam alanlarında dezenfektan ve yıkama çalışmaları gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza temiz bir alan bırakmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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