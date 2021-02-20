Şırnak'ta çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı

Şırnak kent merkezinde çocuklar, trafik polisleriyle kar topu oynayarak eğlendi.

Kent merkezinde dünden itibaren yağan kar yağışı ulaşımı aksatırken, uzun süredir kara hasret olan çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasını kısa süreli ihlal etti.

Çocuklar aileleriyle beraber dışarıda karın keyfini çıkarırken, Yeni Mahalle'de görevli trafik polisleri çocukların kar sevincine ortak oldu.

Çocuklar ile polisler arasında karşılıklı kar topu atışması renkli görüntüler oluşturdu. Yoğun kar toplarının hedefi olan polisler, "Teşekkür çocuklar iyi eğlenceler" diyerek mahalleden ayrıldı.

