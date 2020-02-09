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Şırnak’ta çocukların kızak keyfi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 09.02.2020 23:19 | Son Güncelleme

Şırnak’ta üç gündür etkili olan kar yağışının ardından kızak ve poşetlerle gece karanlığında kayan çocuklar doyasıya eğlendi.Üç gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocukların ise eğlencesi oldu.

Şırnak’ta üç gündür etkili olan kar yağışının ardından kızak ve poşetlerle gece karanlığında kayan çocuklar doyasıya eğlendi.
Üç gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocukların ise eğlencesi oldu. Bu sene kar yağışının geç gelmesini fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları kızak, tepsi, branda ve poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı. Vakıfkent Mahallesi Sitem Sokakta çocuklar, babaları ile birlikte karın tadını çıkardı. Kimi kızaklarıyla kimisi ise eline aldığı poşetle kayarak karın keyfini çıkaran çocuklar, gece geç saatlere kadar eğlendi.
Bu yıl kar yağışının geç geldiğini dile getiren vatandaşlar, “Her sene erken yağardı. Geçen yıl da Aralık ayında yağmıştı. Bu yıl baya geç geldi. Bizler de bu üç gündür etkili olan kar yağışını görünce hemen dışarı çıktık. Kartopu oynadık, kardan adam yaptık. Arkadaşlarımızla kızak kaydık” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Şırnak ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar, caddelerde trafiği aksatırken, kar kalınlığı merkezde 45 santimetre, kırsalda ise bir metreyi aştı. Şehir merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması yürüttü. Zincirsiz onlarca araç yolda mahsur kaldı. Park halindeki araçlar karla birlikte adeta kayboldu.
Öte yandan, kar nedeniyle Şırnak-Siirt ve Şırnak-Hakkari kara yolu yoğun yağış nedeniyle kapandı.

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