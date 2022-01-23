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Şırnak'ta durdurulan tırda 52 kilo 639 gram eroin ele geçirildi

23.01.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta durdurulan tırda 52 kilo 639 gram eroin ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde arama yapılan tırda 52 kilo 639 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında bir tırda uyuşturucu olduğu belirlendi.

Narkotik ekiplerince durdurulan ve hassas burunlu narkotik köpeği Stark'ın da desteğiyle yapılan aramada tırda gizlenmiş 52 kilo 639 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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