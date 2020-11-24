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Şırnak'ta eğitimciler, Öğretmenler Günü'nü yöresel kıyafetlerle halay çekerek kutladı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.11.2020 15:12 | Son Güncelleme

Şırnak'ta eğitimciler, Öğretmenler Günü'nü yöresel kıyafetlerle halay çekerek kutladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde öğretmenler, yöresel kıyafetlerle halay çekti.

Cizre Kaymakamlığınca tarihi Hamidiye Kışlası'ndaki Dengbej Evi'nde program düzenlendi.

Programda, ilçede görevli 6 öğretmen, yöresel kıyafetlerden "fistan" giyerek, yerel sanatçıların seslendirdiği "Muallim" adlı türkü eşliğinde halay çekti.

Kaymakam Davut Sinanoğlu, ilçenin tarihi mekanında gerçekleştirilen etkinlikte seslendirilen "Muallim" türküsünü, günün önemine binaen bütün öğretmenlere armağan ettiklerini söyledi.

Öğretmenlerin okula giden her bireyin üzerinde büyük hakkı olduğunu ifade eden Sinanoğlu, "Öğretmenler her kişiye, hayatına yön verecek derecede etki ediyor. Bugüne gelmemize vesile olan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar rehberlerimiz, önderlerimizdir. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum, hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum." dedi.

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