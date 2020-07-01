Şırnak'ta engebeli arazilerde orakla buğday hasadı başladı

İlde çoğunlukla kuru tarım yapıldığını anımsatan Pehlivan, 650 bin dekarda buğday, 93 bin dekarda arpa ve 40 bin dekarda mercimek üretildiğini anlattı.

Merkeze bağlı Balveren beldesinde engebeli tarlalarda sezonun ilk hasadı için düzenlenen etkinlikte, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı'yı, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Ziraat Odası Başkanı Cengizhan Tatar ve çiftçiler karşıladı.

Pehlivan, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde de arazinin engebeli olmasından dolayı hasadın orak ve tırpanla yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu belki insanlık tarihi kadar eski bir gelenektir. Şırnak'ta bu geleneğin devam etmesi ve imece usulü ile yaşatılması bizi memnun etti. Tarlada bu birliktelik, beraberliğin ve dayanışmanın mesajıdır. Vatandaşlar güç birliği ve emek birliği yapmak suretiyle, imece usulünü, bu geleneği yaşatıyorlar."

Çiftçilerden Abdullah Geçer de asırlardır yörede orakla buğday biçildiğini dile getirerek, imece usulü ile kısa zamanda hasadı bitirdiklerini ifade etti.

