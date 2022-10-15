Şırnak'ta "Gastro Cudi" etkinliği düzenlendi

Şırnak'ta İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneğince "Gastro Cudi" etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 81 ilden gelen aşçılar etkinlik kapsamında Ömer Kabak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Vali Bilgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gastronomi alanında Avrupa'nın önünde yer aldığını, aşçılık ve yemek kültürünün bu topraklardan başlayarak dünyaya yayıldığını belirterek, Şırnak'ın, kültürü, sanatı, ekonomisi, eğitimi ve gastronomisi ile alanda olduğunu söyledi.

Yarka da geçmişte terör nedeniyle yaşanan acıların geride kaldığını, kentin artık güzel etkinliklere ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Dernek Başkanı Hatice Atan ise kentin 81 ilden gelen aşçılara ev sahipliği yaptığını aktararak, Şırnak'ın bir huzur şehri olduğunu dile getirdi.

Daha sonra çeşitli illerin yemekleri ve tatlılarının yer aldığı stantlar gezildi.

