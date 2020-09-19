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Şırnak’ta Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 19.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Şırnak’ta, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Şırnak’ta, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı. Valilik bahçesindeki törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Veysi Yetik, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Şırnak Valiliği önünde düzenlenen törende Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı ve şehit ve gazi aileleri federasyonu başkanlığı çelenkleri Atatürk büstüne sunuldu. Program törenden sonra gazi ve şehit yakınları ile çay sohbetiyle devam etti. Daha sonra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri evine ziyarette bulundu.
Vali Pehlivan, 09 Eylül 1996 tarihinde Anılmış köyü bölgesinde icra edilen operasyonda PKK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Güvenlik Korucusu Cahit Tatar’ın evine ziyarette bulundu.
Daha sonra ise Vali Pehlivan, 1990 tarihinde Uludere Uzungeçit beldesi yaknlarında terör örgütü PKK tarafından yol kesimi sonucu şehit edilen Temer Yıldırım’ın eşi Fadile Yıldırım ile bir araya gelerek sohbet etti.

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