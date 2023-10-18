YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta genç kızı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Şırnak'ta genç kızı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

18.10.2023 15:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 17 yaşındaki Firdevs Babat'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada, tutuklu yargılanan Ahmet Babat, "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Babat, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktulün babası Tamer Babat ve ailesinin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Ahmet Babat, suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Maktulün babası Babat ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme sanık Babat'ın "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan aramalarda, Firdevs Babat'ın cansız bedeni, 21 Ağustos 2022'de Şırnak-Uludere kara yolunun 15. kilometresindeki Hezil Çayı'nda bulunmuş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Babat tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıKilis’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Niğde’de hırsızlık operasyonu: 17 gözaltıNiğde’de hırsızlık operasyonu: 17 gözaltı
Kilis’te 105 litre kaçak alkol ele geçirildi: 2 gözaltıKilis’te 105 litre kaçak alkol ele geçirildi: 2 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak hapis

Şırnak Namaz Vakitleri 18 Ekim Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:14
Öğle
12:00
İkindi
15:07
Akşam
17:37
Yatsı
18:52

Şırnak Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

Foria eczanesi
Beytussebap
Kural eczanesi
Cizre
Konak eczanesi
Guclukonak
Tekçe eczanesi
Idil
Umut eczanesi
Silopi
Şehrinuh eczanesi
Merkez
Murat eczanesi
Uludere
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Türk asıllı kadın İsrail ordusuna katıldı! Paylaşımı olay oldu

Türk asıllı kadın İsrail ordusuna katıldı! Paylaşımı olay oldu

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.