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Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 09.10.2020 23:34 | Son Güncelleme

Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ta kömür ocağında çalışan hafriyat kamyonunun altıda kalan işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı Maden mevkisindeki özel bir şirkete ait kömür ocağında çalışan Nesim Urat (27), yük boşaltma sırasında hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Olayı fark eden sürücü çevredeki şoförlerden yardım istedi. Urat'ın aracın altında sıkıştığını görülmesi üzerine 12 Acil Sağlık, AFAD ve Jandarma ekiplerine haber verildi.

Ekipler tarafından aracın altından çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Urat'ın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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