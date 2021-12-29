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Şırnak'ta havuzla tanışan köy çocuklarına yüzme eğitimi veriliyor

29.12.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen: - "Hedefimiz bütün öğrencilerimizin havuz başında keyifli bir zaman geçirmesini sağlamak"

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayata geçirilen, "Hayallerine Kulaç At" projesi kapsamında havuzla tanışan köy çocukları yüzme öğreniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce uygulanan proje ile köylerde yaşayan öğrencilere yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme eğitimi veriliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kursa katılan çocuklar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün yarı olimpik yüzme havuzunda kulaç atmanın mutluluğunu yaşıyor.

2022 yılı sonuna kadar 6 bin 807 öğrenciye yüzme eğitimi verilmesi hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, gazetecilere, ilçeye bağlı köylerde okuyan öğrencilere yüzme eğitimi vermek istediklerini belirterek, "Hedefimiz bütün öğrencilerimizin havuz başında keyifli bir zaman geçirmesini sağlamak." dedi.

Yüzme antrenörü Sevim Çetin, yüzme eğitimi verdikleri öğrencilere çeşitli müsabakalara da hazırlayacaklarını söyledi.

Çetin, öğrencilere gruplar halinde eğitim verdiklerini ifade etti.

Öğrencilerden Özgür Karaman, ilk defa havuza geldiğini ve çok eğlendiğini anlattı.

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