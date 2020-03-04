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Şırnak'ta İdlib şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu

ŞIRNAK HABERLERİ  | 04.03.2020 18:20 | Son Güncelleme

Şırnak'ta İdlib şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Şırnak'ta Kürtçe mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı.

Silopi İmam Hatip Ortaokulu ve Silopi Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin Çarşı Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda daha sonra Kürtçe mevlit okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi.

Silopi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahattin Dizlek, şehitlik makamı ve vatan sevgisinin önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Cami çıkışında katılımcılara lokma ikram edildi.

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İmsak
05:10
Sabah
06:30
Öğle
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İkindi
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Akşam
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